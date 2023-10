Neufahrn, Bonn (epd). Die evangelische Friedenskirche im niederbayerischen Neufahrn (Landkreis Landshut) erhält für die Sanierung ihres Gemeindezentrums samt Kirchendach eine Förderung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Das kirchliche Gebäude gehöre zu den insgesamt 19 Gemeindezentren, die um 1950 nach typisierten Plänen des deutschen Architekten Otto Bartning (1883-1959) errichtet wurden, teilte die Denkmalstiftung am Montag in Bonn mit. Bis auf minimale Veränderungen sei die Kirche bis heute im Original erhalten. An diesem Dienstag (24. Oktober) werde die Fördersumme von 35.000 Euro in Neufahrn überreicht.

Nicht nur Gemeindezentren wurden nach typisierten Plänen errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mithilfe des von Bartning mitgetragenen Kirchenbauprogramms der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auch an die 100 Notkirchen errichtet. Diese wurden insbesondere dort realisiert, wo sich Flüchtlinge evangelischen Glaubens ansiedelten. Sie fanden in den Notkirchen eine neue geistige Heimat. Bis heute zeugen davon in der Neufahrner Kirche zahlreiche Hausschlüssel, die aus der alten Heimat Schlesien und Ostpreußen mitgebracht wurden. Sie wurden ringförmig am Taufstein der Friedenskirche angebracht.

Die Otto-Bartning-Kirchen knüpften an die leichten Holzskelettkonstruktionen der 1920er Jahre an. Die Mitwirkung der Kirchengemeinde beim Bau wurde vorausgesetzt. Bis auf wenige Veränderungen wie die Dachdeckung ist die Neufahrner Friedenskirche vollständig erhalten einschließlich der originalen Ausstattung.