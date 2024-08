München (epd). Zum Antikriegstag am 1. September rufen in Bayern mehrere Friedensorganisationen zu Kundgebungen auf. So trifft sich das Friedensnetzwerk Regensburg auf dem Neupfarrplatz zu einer Kundgebung unter dem Motto "Sagt Nein! Zu Kriegstüchtigkeit, Militarisierung und Sozialabbau. Waffenstillstand und Verhandlungen jetzt", teilte das Friedensnetzwerk zusammen mit Co-Veranstaltern am Freitag mit. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

Zur gleichen Zeit startet in München auf dem Königsplatz eine Kundgebung von Verdi München und dem Münchner Friedensbündnis zum Antikriegstag unter dem Motto "Nie wieder Faschismus und Krieg". Auch in Schweinfurt, Ingolstadt, Kaufbeuren, Bamberg, Fürth und Neunburg vorm Wald sind an diesem Tag Friedensaktionen geplant. In weiteren Städten finden Kundgebungen in den Folgetagen statt.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft seit 1957 am 1. September zum Antikriegstag auf. Das ist der Tag, an dem 1939 mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg begann.