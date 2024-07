München (epd). Fünf Initiativen aus Oberbayern, Unter- und Oberfranken erhalten den Ehrenamtspreis der bayerischen evangelischen Landeskirche. Ausgezeichnet werden: das Bunte Haus Miesbach, das Café Ab und Zug in Penzberg, die Kirche Kunterbunt Coburg und der Passions- und Osterweg aus Lego in Westheim und Eschenau, wie die Landeskirche am Mittwoch mitteilte. Erstmals werde auch ein Sonderpreis für langjähriges ehrenamtliches Engagement vergeben. Dieser gehe an das evangelische Zeltlager Untermain.

Vergeben werden die Preise vom Fachbeirat Ehrenamt. Das Gremium würdige in diesem Jahr Projekte, in denen Kirche an besonderen Orten sichtbar werde, wo kirchliche Räume zukunftsweisend genutzt würden oder ehrenamtliches Engagement auch über den kirchlichen Horizont hinauswirke. "Die eingegangenen Bewerbungen zeigen, dass Kirche den Sozialraum erobert", sagte Carsten Kurtz aus dem Fachbeirat Ehrenamt. Insgesamt sind im Raum der Landeskirche rund 130.000 Menschen ehrenamtlich tätig.

Das Bunte Haus Miesbach ist den Angaben zufolge ein Begegnungszentrum für Menschen, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund, ihrer kirchlichen Bindung und ihrem Lebensweg. Angesichts wachsender sozialer Herausforderungen wolle das Bunte Haus ein inklusives Miteinander schaffen in einer lebendigen, demokratischen Gesellschaft. Das Café Ab und Zug in der Wartehalle des Penzberger Bahnhofs lade einmal im Monat zu Musik und Kultur. Highlights sind Gottesdienste in der Bahnhofshalle.

Die Kirche Kunterbunt Coburg will alle Generationen, vor allem aber junge Familien ansprechen. Sie biete Raum für Kreativität, an verschiedenen Stationen könnten Alt und Jung basteln, Experimente machen, werkeln oder spielen. Dazu kommen Stadtrallyes oder Glaubenswege. Mit dem Passions- und Osterweg, bestehend aus sieben detailreichen Bauten aus Lego, haben Kinder in Westheim und Eschenau die Passions- und Ostergeschichte erfahrbar werden lassen. Dazu kommen Lese- und Hörtexte sowie Quizspiele.

Den Sonderpreis für langjähriges ehrenamtliches Engagement erhält das evangelische Zeltlager Untermain, das in diesem Jahr zum 50. Mal stattfand. Mehr als 5.000 Kinder haben seither am Zeltlager in den Pfingstferien teilgenommen, mehr als 25 Ehrenamtliche sind beteiligt. Die Ehrenamtspreise sind mit jeweils 1.000 Euro dotiert, die Landeskirche will mit der Vergabe das ehrenamtliche Engagement würdigen. Die Preisverleihung soll am 12. Oktober in Augsburg im Rahmen des Ehrenamtstages stattfinden.