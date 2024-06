München, Mainz (epd). Das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Männer zwischen Deutschland und Schottland in München haben am Freitagabend im ZDF durchschnittlich 22,5 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen ab drei Jahren verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 69 Prozent, wie das ZDF am Samstagmorgen im Teletext mitteilte. Die um 21 Uhr angepfiffene Begegnung endete 5:1 für Deutschland.

Die UEFA Euro 2024 findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in mehreren deutschen Städten statt. Das Finale ist in Berlin geplant. Die Spiele werden in der ARD, im ZDF, bei Magenta TV und von der RTL-Gruppe übertragen.