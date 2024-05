München, Blankenhain (epd). Die Fußball-Nationalspieler Thomas Müller (Bayern München) und Chris Führich (VfB Stuttgart) haben am Montag die "Blankenhainer Tafel" in Thüringen besucht. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern verteilten sie Lebensmittel an Bedürftige, wie die Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein als Trägerin der Einrichtung mitteilte. Die Fußballer gaben anschließend noch Autogramme und signierten Bälle für die mehr als 500 anwesenden Fans.

Niklas Boedts von der Stiftung der Nationalmannschaft erklärte, die DFB-Auswahl erlebe während ihres Trainingslagers vor den Toren der Stadt einen perfekten Aufenthalt. Entsprechend versuche die Mannschaft, der Stadt und der Region etwas zurückzugeben. Der Fokus der Stiftung liege auf der Unterstützung von wohnungs- und obdachlosen sowie hilfebedürftigen Menschen. An sie verteilten die Fußballer haltbare Lebensmittel wie etwa Kaffee, Reis, Nudeln oder auch Toilettenpapier im Wert von fast 6.000 Euro.

Der Besuch der Fußballprofis fällt nach Angaben der Diakonie genau auf den 27. Geburtstag der Tafel in Blankenhain. Aktuell versorge die Tafel Blankenhain etwa 250 Erwachsene und 100 Kinder regelmäßig mit Lebensmitteln.

Nach dem Besuch bei der Tafel fuhren die Fußballer weiter zu einem öffentlichen Training nach Jena. Bis Freitag hat die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Blankenhain im Weimarer Land ihr Trainingsquartier im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft bezogen. Am 14. Juni eröffnet Deutschland dann die EM mit dem Spiel gegen Schottland in München.