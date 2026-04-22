Dachau (epd). An den 81. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau erinnern Gedenkstätte, Stiftung und Dachau-Komitee mit einer zentralen Gedenkfeier am 3. Mai. Als Redner sind laut Mitteilung Robin Mishra, Abteilungsleiter "Geschichte und Erinnerung" beim Kulturbeauftragten der Bundesregierung, und der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Alexander Hold (Freie Wähler), angekündigt. Zuvor werden bei der Gedenkstunde vor dem ehemaligen Krematorium der KZ-Dachau-Überlebende Jean Lafaurie sowie Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) sprechen. Das Konzentrationslager Dachau wurde am 29. April 1945 von amerikanischen Truppen befreit.

Der Gedenkfeier voran gehen verschiedene geistliche Angebote: Im Kloster Karmel "Heilig Blut" findet morgens ein ökumenischer Gottesdienst statt, etwa zeitgleich feiert die russisch-orthodoxe Gemeinde Gottesdienst in der Auferstehungskapelle. Der Landesverband israelitischer Kultusgemeinden in Bayern lädt zu einer Gedenkstunde vor dem jüdischen Mahnmal. Der Gedenktag wird vom Comité International de Dachau, der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten und der KZ-Gedenkstätte Dachau veranstaltet.