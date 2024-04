Interview in Coburg

Malte Scholz, Vorsitzender Evangelische Jugend Bayern: "Endlich, endlich gibt es das Klimaschutzgesetz"

Malte Scholz, Vorsitzender der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB), blickt am Rande der Frühjahrstagung der Landessynode in Coburg kritisch auf das geplante Klimaschutzgesetz – und spricht im Interview die Themen an, die er darüber hinaus für entscheidend hält.

Lesezeit: 4 Minuten

4 Minuten