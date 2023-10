München (epd). Rund 100 obdach- und wohnungslose Menschen sterben in München jedes Jahr allein und werden anonym bestattet. Zu ihrem Gedenken findet am Montag (13. November) ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Markuskirche statt, teilte das Dekanat am Freitag mit. Veranstalter sind zehn soziale Träger der Wohnungslosenhilfe in München, darunter der Katholische Männerfürsorgeverein (kmfv), das Evangelische Hilfswerk, die Obdachlosenhilfe der Benediktiner von St. Bonifaz im Haneberghaus und die Bahnhofsmission. Der Gedenkgottesdienst findet jedes Jahr im November statt.