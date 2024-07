Flossenbürg (epd). Zum 80. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler und der sogleich erfolgten Hinrichtung der Widerstandskämpfer im Hof des Bendlerblocks in Berlin bietet die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg einen Themenrundgang zum SS-Arrestbau an. Hier wurde der Theologe Dietrich Bonhoeffer mit anderen Mitgliedern der Deutschen Abwehr am 9. April 1945 ermordet. Der ehemalige Vorsitzende des Evangelischen Bildungswerks Oberpfalz, Siegfried Kratzer, werde dabei die enge Verbindung zwischen dem Widerstand der Deutschen Abwehr um Wilhelm Canaris und dem Netzwerk des 20. Juli aufzeigen, teilte das Evangelische Bildungswerk Oberpfalz am Montag mit. Außerdem werde er einen Einblick in die Aktivitäten der Widerstandskämpfer geben, die nach dem Attentatsversuch in Berlin und später in Flossenbürg und Sachsenhausen auf grausamste Weise ihr Leben lassen mussten. Der Rundgang beginnt um 15 Uhr vor der ehemaligen Wäscherei und endet gegen 16.30 Uhr.