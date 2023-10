Mödlareuth, Marienborn (epd). Die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn zeigt eine neue Sonderausstellung zur innerdeutschen und innerkoreanischen Grenze. Wie die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt am Montag in Magdeburg mitteilte, stellt die Schau Fotos der früheren deutsch-deutschen Grenze Bildern der gegenwärtigen koreanischen Teilung gegenüber. Die Ausstellung "Teilung - Streben nach Einheit - Frieden. Die innerdeutsche und die innerkoreanische Grenze" ist bis zum 7. Januar 2024 zu sehen. Die 24 Tafeln thematisieren politische und gesellschaftliche Aspekte von Teilung, Einheit und Frieden. Erarbeitet wurde die Schau vom Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth an der bayerisch-thüringischen Grenze. Sie wurde durch den Landkreis Hof und dessen koreanischen Partnerlandkreis Yeoncheon unterstützt.