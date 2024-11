Regensburg, Straubing (epd). Mit einem Reisesegen will die evangelische Kirche Schülerinnen und Schüler am 20. Dezember in die Weihnachtsferien verabschieden. Pfarrpersonen und Religionspädagoginnen stünden ab 12.30 Uhr auf den Bahnhöfen in Regensburg, Straubing und Plattling bereit, um Kindern und Jugendlichen den Segen Gottes mit auf den Weg zu geben, sagte Pfarrer Thomas Klenner, Schulreferent im Donaudekanat Regensburg, am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Nicht jedes Schulkind fahre mit einem fröhlichen Gefühl nach Hause in die Weihnachtsferien, erläuterte er. Viele Kinder und Jugendliche hätten Scheidungseltern, "feierten zweimal Weihnachten, einmal bei der Mama und einmal beim Papa. Die Familien sind zerrissen", das hätten ihm die Kinder im Religionsunterricht berichtet. "Eigentlich sind die Kinder allein", sagte er. Der Reisesegen solle in dieser Situation Hoffnung spenden und Mut machen.

Früher hätten diese Aufgabe die Weihnachtsgottesdienste am letzten Schultag vor den Ferien übernommen. Nachdem Gottesdienste an den Schulen seltener geworden seien, stünden er und zwei Religionspädagoginnen in Regensburg am Hauptbahnhof. In Straubing stehe eine ehemalige Schulreferentin und in Plattling eine Pfarrerin am Bahnhof bereit, um den Kindern Segen zu spenden.

Zu erkennen seien die Pfarrpersonen am Talar, den sie am 20. Dezember tragen werden, und einer Beach-Flag, die auf die Aktion aufmerksam mache. Neben einem Segen bekomme jedes Kind auch ein Plätzchengeschenk mit auf den Weg. Die Segensaktion dauert bis jeweils 16.30 Uhr. Auch Erwachsene seien willkommen.