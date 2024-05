Regensburg (epd). Das Evangelische Bildungswerk (EBW) Regensburg startet im Juli ein innovatives Weiterbildungsprogramm zur Qualifizierung im Bereich frühkindliche Bildung und Betreuung. Die Initiativen zielten darauf ab, sowohl pädagogische Fachkräfte als auch ehrenamtliche Helfer auszubilden, um die Entwicklung junger Kinder in Kindertagesstätten und Vorschulgruppen zu unterstützen, teilte das EBW am Dienstag in Regensburg mit. Es reagiere damit auch auf einen Mangel bei Kita-Fachkräften und in der Ganztagsbetreuung.

Im Juli beginnt eine Weiterbildung zur Assistenzkraft in Kitas, die die Teilnehmenden auf eine Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen vorbereiten soll. Parallel dazu starte im September eine Weiterbildung zur Fachkraft in bayerischen Kindertageseinrichtungen. Das Programm werde unterstützt vom bayerischen Familienministerium, umfasse fünf Module und schließe mit einer anerkannten Qualifikation ab, die in allen Kitas und im schulischen Ganztag gültig sei, hieß es. Eine weitere Initiative heiße "Kritzelpate" und beginne im Juni. Dabei würden ehrenamtliche Helfer ausgebildet, die Vorschulschulkinder bei der Entwicklung ihrer Handschrift unterstützen sollen.

Laut Berechnung der Bertelsmann Stiftung fehlten im vergangenen Jahr 14.500 Fachkräfte in bayerischen Kindertageseinrichtungen. Bis 2025 prognostizierte der Bertelsmann-Fachkräfte-Radar bis zu 17.100 und bis 2030 bis zu 53.600 fehlende Fachkräfte.