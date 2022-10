München, Regensburg (epd). Gehörlose hatten es in der Corona-Pandemie besonders schwer: Das Lippenlesen war mit Masken unmöglich. Mit einer Einmalzahlung von 145 Euro will der Freistaat Gehörlose dafür nun entschädigen. Der Weg für die Mittel sei frei, teilte der Oberpfälzer Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (Freie Wähler) am Dienstag mit.

Die Einmalzahlung für Gehörlose mit dem Merkzeichen GL im Schwerbehindertenausweis sei "nicht viel, aber wichtig", um den besonders Betroffenen von der Krise gesellschaftliche Anerkennung zu zeigen, sagte Gotthart, der auch Ausschussvorsitzender für Bildung und Inklusion im Landtag ist. Die Beantragung der Zahlung läuft bis zum 28. Februar 2023, der Online-Link sei ab sofort freigeschaltet.