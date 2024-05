München (epd). Das Bündnis "Gemeinsam gegen Rechts" ruft einen Tag vor der Europawahl (9. Juni) zu einer Demonstration am Münchner Siegestor auf. "Am 8. Juni sagen wir laut 'Stop'", teilte das Bündnis am Donnerstag mit. Man positioniere sich gegen Rechtsextremismus und gegen jede Form von rechter Politik. "Geh' mit uns auf die Straße, sei laut und bunt. Für eine offene, solidarische und vielfältige Gesellschaft."

Das "Sylter Video" verdeutliche eindringlich den Ernst der Lage, teilte das Bündnis weiter mit. Das Video war vor wenigen Tagen bekannt geworden. Eine Gruppe von jungen Leuten grölt dabei in einem Club auf Sylt rassistische Parolen zum Partyhit "L'Amour toujours" von Gigi D'Agostino. Dazu komme, dass rechte Parteien wie die AfD neue Höchstwerte erreichten und Angriffe auf politisch aktive Menschen eskalierten, teilte das Bündnis weiter mit.

Die Demonstration unter dem Motto "Deine Stimme gegen Rechts" beginnt um 14 Uhr. Nach der Auftaktkundgebung wollen die Demonstrierenden zum Königsplatz ziehen, um sich dort gegen 15.45 Uhr mit der von "EUre Wahl" organisierten Demo "Rechtsextremismus stoppen - Demokratie verteidigen" zu vereinen. Als Vorbild nehmen sich die Veranstalter die Großdemonstrationen Anfang des Jahres gegen Rechtsextremismus mit Zehntausenden Teilnehmern.