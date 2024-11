München (epd). Das Landgericht München hat am Freitag einem Antrag des Bayerischen Rundfunks (BR) auf eine einstweilige Verfügung stattgegeben, dass die AfD Bayern einem BR-Journalisten Zutritt zu ihrem Parteitag am Wochenende gewähren muss. Harald Stocker, Vorsitzender des Bayerischen Journalistenverbandes (BJV), sieht in dem Urteil einen Sieg für die Rundfunk- und Pressefreiheit.

"Das Gericht hat wie erwartet bestätigt, dass eine politische Partei sich nicht aussuchen kann, wer über sie berichtet", sagte Stocker laut Mitteilung. Die AfD Bayern hatte dem Journalisten des Bayerischen Rundfunks im März dieses Jahres ein Hausverbot für alle ihre Veranstaltungen erteilt, nachdem dieser kritisch über die Partei berichtet hatte.