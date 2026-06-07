München (epd). Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, dass die Apotheken trotz der aktuellen Spardebatten im Gesundheitswesen rasch gestärkt werden. "Mit der kürzlich im Bundestag beschlossenen Apothekenreform ist ein wichtiger erster Schritt getan. Jetzt kommt es darauf an, die neuen Regelungen zügig und praxistauglich umzusetzen", sagte Gerlach anlässlich des "Tages der Apotheke" am 7. Juni, wie ihr Ministerium am Sonntag mitteilte.

Für ein Flächenland wie Bayern sei es besonders wichtig, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln durch Apotheken vor Ort gewährleistet bleibe. "Der Bund muss die Rahmenbedingungen für die Vor-Ort-Apotheken zeitnah spürbar verbessern. Das betrifft neben weniger Bürokratie beispielsweise auch die Ausgestaltung des Apothekerberufs und die nun beschlossene Anpassung der Vergütung", sagte Gerlach.

Die Apotheken stünden vor großen Herausforderungen, wie Fachkräftemangel sowie steigende Kosten für Personal und Energie. "Diese Entwicklung gefährdet die Versorgungssicherheit", so Gerlach.