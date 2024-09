Aschaffenburg (epd). Zum Auftakt der fünften bayerischen Demenzwoche hat Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) für einen empathischen Umgang mit Demenzkranken geworben. "Wir müssen noch stärker lernen, mit von Demenz betroffenen Menschen offen und wertschätzend umzugehen", sagte die Ministerin laut Mitteilung am Freitag bei der Vorstellung eines sogenannten Demenzparcours in Aschaffenburg. Aktuell lebten in Bayern rund 270.000 Menschen mit Demenz, bis zum Jahr 2040 gingen Prognosen von bis zu 380.000 Betroffenen aus. Umso wichtiger sei es, "dass wir den Betroffenen ein Leben in der Mitte der Gesellschaft ermöglichen", so Gerlach.

Die Bayerische Demenzwoche bietet bis zum 29. September rund 1.400 Veranstaltungen. Ziel ist es, das Thema durch Aktionen, Vorträge und Initiativen erlebbar zu machen und Unterstützungsangebote vorzustellen. Das Angebot reicht von Infoveranstaltungen und Podiumsdiskussionen über "demenzsensibel" gestaltete kulturelle Events und Bewegungsangebote bis zu Mitmachaktionen wie dem Demenzparcours.