Bamberg, Nürnberg, Erlangen (epd). An den Universitäten in Bamberg und Erlangen-Nürnberg wird es in der Vorweihnachtszeit wieder Geschenkebäume geben. Laut Mitteilung der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) Bamberg jährt sich die Aktion dort bereits zum 18. Mal. Ab 27. November werden an mehreren Standorten, zum Beispiel am Markusplatz 1, in der Stephanskirche und dem Universitätsgebäude Feldkirchenstraße, Bäume mit bunten Wunschzetteln stehen. Darauf finden sich Geschenkwünsche für bedürftige Menschen, wie warme Socken, ein Kinderbuch oder eine Zahnbürste.

Wer möchte, kann ein Zettelchen mitnehmen, das gewünschte Geschenk besorgen und es bis Dienstag, 12. Dezember, bei der ESG festlich verpackt abgeben. Das Team der ESG gibt die Geschenke dann an die Bedürftigen weiter. Außerdem werden bei der Aktion laut Mitteilung zusätzlich Spenden für eine Schule im Krisengebiet von Kamerun gesammelt. In Nürnberg beginnt die Aktion der ESG und der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) laut Homepage am 23. November, in Erlangen am 4. Dezember. Die Geschenkebäume finden sich an verschiedenen Hochschulstandorten.