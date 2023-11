Nürnberg (epd). Für die Geschenkaktion "Hoffnung schenken" sammeln die Nürnberger Paulus-Schwestern in der Paulus Buchhandlung von Anfang November bis Heiligabend Spenden. Für jede Fünf-Euro-Spende wird ein Geschenkpäckchen für Gefangene finanziert, teilte die Buchhandlung am Donnerstag mit. Die Päckchen werden von den Schwestern an Heiligabend in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg persönlich verteilt. Auch in anderen Gefängnissen im Erzbistum Bamberg werden demnach zu Weihnachten Geschenke verteilt, insgesamt seien es rund 700 Päckchen.

In jedem Päckchen befinden sich laut Mitteilung ein Heft mit hoffnungsvollen Geschichten, ein Holzkreuz oder Rosenkranz sowie Grußkarten. Das Geschenk solle den Menschen, die Weihnachten im Gefängnis verbringen müssen, einen Hoffnungsschimmer geben. "Mit Dankbarkeit und Achtung nehmen sie die Pakete an. Manche wollen uns ihre Anliegen anvertrauen und bitten um ein Gebet", so die Mitteilung weiter. "Durch diese Aufmerksamkeit spüren sie neue Hoffnung fürs Leben."