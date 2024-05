München (epd). Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) wünscht sich bessere Lebensbedingungen für Menschen mit Demenz. Im Freistaat lebten 270.000 Betroffene der Krankheit, die Zahl nehme aufgrund der Demografie weiter zu, schrieb sie in einer am Donnerstag in München verbreiteten Mitteilung. Mit der fünften Bayerischen Demenzwoche vom 20. bis 29. September solle für eine "demenzfreundliche Gesellschaft" geworben werden.

Im vergangenen Jahr habe es zur Aktionswoche über 1.000 Veranstaltungen gegeben. Bereits jetzt sollten lokale Kooperationspartner ihre Termine in den öffentlichen Kalender eintragen. "Je früher die Angebote bekannt sind, desto größer wird die Resonanz sein", so Gerlach.