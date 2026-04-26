München (epd). Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) hat zum Rauchverzicht im Mai aufgerufen und für die bundesweite Aktion "Rauchfrei im Mai" geworben. Ein rauchfreier Monat könne der Einstieg in ein dauerhaft gesünderes Leben sein, erklärte sie am Sonntag laut Mitteilung. Rauchen bleibe eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Mehr als 80 Prozent der Lungenkrebsfälle gingen darauf zurück.

Zugleich verwies Gerlach auf die weiterhin hohe Verbreitung des Tabakkonsums: Dem "Tabakatlas 2025" zufolge raucht etwa jeder fünfte Erwachsene in Bayern. Sie sprach sich dafür aus, auch über höhere Tabaksteuern den Konsum zu senken und insbesondere junge Menschen besser zu schützen. Mit Blick auf E-Zigaretten warnte die Ministerin vor gesundheitlichen Risiken und wachsender Nutzung unter Jugendlichen. Studien zufolge nutzten zuletzt 30 Prozent der 15- bis 16-Jährigen E-Zigaretten, 20,8 Prozent rauchten klassische Zigaretten.