Literaturtipp

Was Autor Martin Kluger bei seiner Recherche über den "Bischof Ulrich von Augsburg" entdeckt hat

1100 Jahre Bischofsweihe, 1050. Todestag: Der Augsburger Autor Martin Kluger erinnert in seinem Kulturreiseführer an die Spuren des heiligen Ulrichs in mehr als 70 Städten und Dörfern vor allem im bayerischen Schwaben. Das hat er dabei entdeckt.