München (epd). Jedes Jahr verschwinden in Japan Tausende von Menschen spurlos. Der internationale Gewinnerfilm des DOK.fest München "Johatsu - Into thin Air/Die sich in Luft auflösen" von Andreas Hartmann und Arata Mori erzählt von diesen "Johatsu" oder "Verdunsteten", teilte das Internationale Dokumentarfilmfestival am Samstag mit. Mithilfe sogenannter "Nachtfluchtunternehmen" lassen diese Menschen ihr Leben aus verschiedenen Gründen hinter sich und fangen an einem anderen Ort neu an.

"Johatsu - Into thin Air/Die sich in Luft auflösen" sei ein Film, "der uns auf zutiefst einfühlsame und bewegende Weise in diese Welt einführt und uns gleichzeitig mit seiner intimen - aber keineswegs übergriffigen - Kameraführung und der stimmungsvollen Musik auf eine eindringliche filmische Reise mitnimmt", heißt es in der Jurybegründung. Der Hauptpreis Viktor Main Competition wird vom Bayerischen Rundfunk gestiftet und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Sieger im deutschen Wettbewerb wurde der Film "Zwischen uns Gott" von Rebecca Hirneise, in dem die Regisseurin in ihre zutiefst protestantisch geprägte Familie zurückkehrt und die Glaubensvorstellungen der Familienmitglieder ergründet. "Die Glaubensauslegungen erweisen sich als wenig homogen, Traumata und Erzählungen über Verletzungen und Beschädigungen brechen sich Bahn", so die Jury. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert und wird von Sky gestiftet.

Den mit 5.000 Euro dotierten Preis der DOK.horizonte Competition erhält "Kamay" von Ilyas Yourish und Shahrokh Bikaran. Der Film erzählt die Geschichte einer afghanischen Familie rund um ihre Tochter, die als erste ihrer Familie studiert und Suizid begeht. Den Förderpreis Dokumentarfilm und damit 5.000 Euro erhält "Exile never ends" der Filmemacherin Bahar Bektaş, deren Bruder in Deutschland in Abschiebehaft sitzt. Der mit 3.000 Euro dotierte Student Award geht an "Hausnummer Null" von Lilith Kugler für ihre Dokumentation über einen jungen Mann, der auf der Straße lebt.