München (epd). Im Rahmen der Münchner Opernfestspiele gibt es am Sonntag (26. Juni) einen Gottesdienst in der Jesuitenkirche St. Michael in der Fußgängerzone. Gefeiert wird er von Erzbischof Reinhard Marx, die musikalische Leitung hat der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, Vladimir Jurowski, wie das Münchner Erzbistum am Montag mitteilte. Orchester und Chor der bayerischen Staatsoper tragen die Paukenmesse "Missa in tempore belli" von Joseph Haydn vor. Als Solisten und Solistinnen wirken Jasmin Delfs (Sopran), Emily Sierra (Alt), Jonas Hacker (Tenor) und Milan Siljanov (Bass) mit. Die Münchner Opernfestspiele finden heuer vom 24. Juni bis 31. Juli statt.