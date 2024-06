München (epd). Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die gestorbene Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek als "Grande Dame des Fernsehens" gewürdigt. Sie sei immer bescheiden geblieben, sagte Söder laut einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Sonntag. Bayern werde der Trägerin des Bayerischen Verdienstordens ein ehrendes Andenken bewahren.

Kubitschek war am Samstag in ihrer Schweizer Wahlheimat im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie hatte in zahllosen Rollen über Jahrzehnte den deutschen Fernsehfilm geprägt. So spielte sie in der TV-Serie "Monaco Franze" die Figur der "Spatzl" und hatte eine Rolle in der Serie "Kir Royal". Im ZDF-"Traumschiff" war sie ebenso zu sehen wie in der ARD-Krimireihe "Tatort". Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bambi, die Goldene Kamera und für ihr Lebenswerk den Bayerischen Fernsehpreis.