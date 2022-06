Weltflüchtlingstag

Migrationsforscherin erklärt, was in der europäischen Flüchtlingspolitik schiefläuft

Zum Weltflüchtlingstag erklärt die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, was in der europäischen Migrationspolitik schiefläuft, was eine Lösung der "Flüchtlingsfrage" derzeit verhindert – und was jetzt geschehen muss.