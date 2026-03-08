München (epd). Die Zahl der Grippefälle in Bayern ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Wie Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Samstag mitteilte, registrierten die Gesundheitsämter in der neunten Kalenderwoche 1.127 neue Fälle und damit deutlich weniger als in den Wochen zuvor. Seit Beginn der Grippesaison im Oktober wurden insgesamt 43.379 Infektionen gemeldet, im Vorjahreszeitraum waren es mehr als 60.000.

Gerlach mahnte dennoch zur Vorsicht: "Noch ist die Grippewelle aber nicht überstanden." Besonders ältere Menschen und chronisch Kranke seien gefährdet, sagte die Ministerin laut Mitteilung. Wer erkrankt sei, solle zuhause bleiben und Kontakte vermeiden. Auch regelmäßiges Händewaschen bleibe ein wichtiger Schutz vor Ansteckung.