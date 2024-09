München (epd). Mit einer großen Gedenkveranstaltung will München an den Angriff der Hamas auf Israel vor einem Jahr erinnern. Am 6. Oktober soll es ein Gedenken sowie einen Fußmarsch unter dem Motto "365 Tage - München gegen Antisemitismus" geben, teilten die Veranstalter der weltweiten Bewegung "Run for Their Lives" mit, die sich nach dem 7. Oktober 2023 gegründet hatte. Reden halten werden Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und die Münchner Schauspielerin Uschi Glas. Beginn ist um 16 Uhr am Odeonsplatz.

Bei der Kundgebung soll ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt werden sowie für die Freilassung aller israelischen Geiseln, die sich noch in den Händen der Terrororganisation Hamas befinden. "Was am 7. Oktober in Israel passiert ist und bis heute mit den Geiseln geschieht, ist völlig inakzeptabel", teilten die Veranstalter weiter mit. Es dürfe auch nicht dazu führen, dass Jüdinnen und Juden in München Angst haben müssen, eine Kippa zu tragen oder an die Universität zu gehen. Seit dem 7. Oktober seien Antisemitismus und Israelfeindlichkeit sprunghaft angestiegen.

Die Schirmherrschaft haben die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) übernommen. Getragen wird die Gedenkfeier von einem breiten Bündnis aus Gesellschaft, Politik, Kultur, Sport und Religion - unter ihnen der FC Bayern München, die Diakonie München und Oberbayern, das Erzbistum München, die KZ-Gedenkstätte Dachau, das NS-Dokumentationszentrum München sowie zahlreiche jüdische Gemeinden und Einrichtungen.

Am 7. Oktober 2023 hatte die Hamas ein Massaker an der israelischen Bevölkerung verübt: Rund 1.200 Menschen wurden ermordet, mehr als 200 wurden in den Gazastreifen verschleppt. Etwa 100 Geiseln befinden sich noch immer in den Händen der Hamas. Seitdem tobt laut Veranstalterangaben in Nahost ein Krieg, der Zehntausende Menschenleben gefordert hat und sich zu einem Flächenbrand auszuweiten droht.