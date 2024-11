München (epd). Der Gründer Bernd Siggelkow ist für das evangelische Hilfswerk "Die Arche" am Donnerstagabend in München mit dem "Bambi" ausgezeichnet worden. "Die Arche" bekam den Preis in der Kategorie "Stille Helden". 1995 hatte in Berlin-Hellersdorf die erste "Arche" als Anlaufstelle für benachteiligte Kinder eröffnet. Mittlerweile ist das überwiegend aus Spenden finanzierte Christliche Kinder- und Jugendwerk an mehr als 30 Standorten in Deutschland tätig und erreicht nach eigenen Angaben mehr als 6.000 Kinder und Jugendliche mit seinen kostenlosen Angeboten.

Der Theologe und Gründer Siggelkow ist Vorstandsvorsitzender der "Arche"-Stiftung. Sein Ziel sei es, dass die "Archen" irgendwann überflüssig sind und alle Kinder und Jugendlichen am Erfolg der Gesellschaft teilhaben, sagte er anlässlich der "Bambi"-Verleihung. Der vom Konzern Hubert Burda Media vergebene "Bambi" ist einer der ältesten deutschen Medienpreise. Er wird seit 1948 verliehen.