München (epd). Für eine virtuelle Polizeiwache gegen Hasskommentare im Netz hat sich die Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, ausgesprochen. Der Freistaat müsse eine eigene Stelle einrichten, bei der Betroffene strafrechtlich relevante Delikte direkt mit einem Klick anzeigen könnten, sagte die Politikerin am Montag in der Bayern 2 "radioWelt". "Hate Speech" sei kein Kavaliersdelikt und müsse konsequent verfolgt werden.

Wer beispielsweise nachts eine Vergewaltigungsandrohung per Mail oder Chat erhalte, könne das meist erst am nächsten Tag anzeigen, sagte Schulze: "Waffengleichhheit wäre es, wenn ich die Androhung gleich per Screenshot an die Polizei schicken könnte", forderte sie.