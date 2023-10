Fürth (epd). Im Jüdischen Museum Fürth ist am Donnerstagabend die Ausstellung "Lebkuchen & Davidstern - jüdisch in Nürnberg" eröffnet worden. Schülerinnen und Schüler eines P-Seminars des Hans-Sachs-Gymnasiums in Nürnberg hätten sie gemeinsam mit dem Jüdischen Museum Franken konzipiert, teilte das Museum mit. Ziel sei es, auf jüdisches Leben und jüdische Menschen in der Region neugierig zu machen. "Viele Menschen haben wenige Berührungspunkte mit dem heutigen Judentum. Manchen fallen zum Thema ‚Juden‘ nur Stereotype ein", beschreiben die Jugendlichen ihre Erfahrungen aus den Recherchen. Die Ausstellung wird im partizipativen Ausstellungsbereich des Museums zu sehen sein.

Die ausgestellten Texte und Exponate sollen Einblicke in das Leben von Jüdinnen und Juden, die heute in Nürnberg leben, vermitteln. Dazu führten die Ausstellungsmacher Interviews mit Männern und Frauen jüdischen Glaubens zu deren Leben und Alltag.

Neben Details wie Rezepten von Lieblingsgerichten und persönlichen Gegenständen sollen in der Ausstellung individuelle Lebenseinstellungen der Befragten vor dem Hintergrund ihres unterschiedlichen Alters, Geschlechts, ihrer Herkunft und religiösen Ausrichtung deutlich werden.