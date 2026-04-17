Augsburg (epd). Aus Sicht von Schriftstellerin Hera Lind sind Autorinnen und Autoren nicht durch eine Künstliche Intelligenz (KI) ersetzbar. "Werden gute Köche jemals überflüssig? Klar machen wir uns gelegentlich eine Dose auf oder bestellen uns Fast Food, aber ein guter Koch ist eben nicht zu ersetzen", verglich die 68-Jährige in der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag).

Lind will auch in den nächsten Jahren weiter schreiben. Sie werde auch mit Ende siebzig ganz vorn dabei sein. "Wenn der liebe Gott mich lässt", fügte sie hinzu. Denn die Flut der wahren Geschichten reiße ja nicht ab.