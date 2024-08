Frauenau (epd). Der bayerische Innen- und Kommunalminister Joachim Herrmann (CSU) hat der Gemeinde Frauenau (Landkreis Regen) zu ihrem 700-jährigen Jubiläum gratuliert. Außerdem nahm der Minister am Donnerstag am Festgottesdienst zum Patrozinium der Frauenauer Pfarrkirche teil, wie sein Ministerium mitteilte. Die Pfarrkirche 'Mariä Himmelfahrt' wurde vor 257 Jahren eingeweiht. "Religion und Glaube spielen in Frauenau seit jeher eine wichtige Rolle", sagte der Minister. Die Pfarrkirche sei der Mittelpunkt des Ortes und eine der schönsten Rokokokirchen des Bayerischen Waldes. Sie sei das Ziel vieler Wallfahrerinnen und Wallfahrer.

Vor 700 Jahren ließ sich der Benediktinermönch Hermann am Nordhang des Flanitztales nieder und legte damit den Grundstein für den Ort Frauenau. Der 2.800-Einwohner-Ort liegt im niederbayerischen Landkreis Regen und im Zentrum des Bayerischen Waldes, inmitten des Naturparks und grenzt unmittelbar an den ältesten Nationalpark Deutschlands an. Außerdem ist Frauenau für sein Glasmuseum und seine Glasherstellung bekannt. Frauenau feiert sein Ortsjubiläum zwölf Monate lang, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024.