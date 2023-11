Peiting (epd). Traditioneller Feiertag: Am Buß- und Bettag, 22. November, haben auch in diesem Jahr alle Läden der Diakonie Herzogsägmühle, Betriebe, die Verwaltung, Beratungsstellen, Einrichtungen und Dienste in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Landsberg am Lech geschlossen. "Gerade in der herausfordernden Arbeit im sozialen Bereich sind Momente des Innehaltens und des Schulterblicks entscheidend, um die Orientierung zu behalten", erklärte Geschäftsführer Andreas Kurz laut einer Pressemitteilung. Der evangelische Gedenktag wurde 1995 in Bayern als gesetzlicher Feiertag abgeschafft, die Diakonie Herzogsägmühle hatte ihn dennoch beibehalten.

Einem Gedanken von Alt-Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm folgend sei der Tag laut Kurz auch nötig, um über "gesellschaftliche Irrtümer wie Ausländerhass und Umweltzerstörung" nachzudenken. Rechtlich gelöst ist der arbeitsfreie Tag der Diakonie Herzogsägmühle über die Abschaffung des Betriebsausflugs. Mitarbeiter, die in Pflege und Betreuung unabkömmlich sind, erhalten an einem anderen Tag dienstfrei.