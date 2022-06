Nürnberg (epd). Die Hochschule für Musik Nürnberg präsentiert in ihrem Orchestersaal am 14. Juni aktuelle Werke junger ukrainischer Komponistinnen und Komponisten. Wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte, ist der Konzerttitel "Hissing Stars" gleichzeitig der Titel eines Werkes des Komponisten Oleksii Nikolaev, der wegen des Krieges aus seiner Heimatstadt Kiew flüchten musste. Er wird zusammen mit den ebenfalls aus der Ukraine stammenden Musikschaffenden Yaroslava Snitko und Emil Borysenko sowie Nürnberger Musikstudierenden auftreten.

Das klangliche Spektrum der Werke reiche dabei von Klavier- und Kammermusik bis hin zu elektronischen Kompositionen mit Techno- und Rap-Einflüssen. Begleitet wird die Musik von Live-Projektionen auf der Bühne, die von Studierenden der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg entwickelt wurden. Mit dieser Veranstaltung möchten die Bildungseinrichtungen nach eigener Aussage den drei ukrainischen Musikschaffenden ermöglichen, ihre Arbeit in Deutschland vorzustellen und sich gleichzeitig mit den hiesigen Musik- und Kunststudierenden zu vernetzen.