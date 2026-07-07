Fürth (epd). Ein neugeborener Junge hat in Bayern aktuell eine durchschnittliche Lebenserwartung von 79,7 Jahren, ein neugeborenes Mädchen von 84 Jahren. Die Lebenserwartung Neugeborener sei in Bayern damit so hoch wie nie zuvor, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Am höchsten ist die durchschnittliche Lebenserwartung für ein neugeborenes Kind in den Regierungsbezirken Oberbayern (Junge: 80,7 Jahre, Mädchen: 84,7 Jahre) und Schwaben (Junge: 80 Jahre, Mädchen: 84,3 Jahre), am niedrigsten in der Oberpfalz (Junge: 78,8 Jahre, Mädchen: 83,4 Jahre) und in Oberfranken (Junge: 78,4, Mädchen: 83 Jahre). Im deutschlandweiten Vergleich liegt Bayern bei der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf Platz zwei, nach Baden-Württemberg, bei den neugeborenen Mädchen auf Platz drei, nach Baden-Württemberg und Sachsen.

Seit Beginn der Berechnungen haben Mädchen bei der Geburt eine höhere Lebenserwartung als Jungen, hieß es weiter. Mit zunehmendem Alter nimmt diese geschlechterspezifische Differenz jedoch ab. 67-jährige Frauen haben in Bayern im Durchschnitt weitere 19,7 Lebensjahre vor sich, 67-jährige Männer weitere 16,9 Lebensjahre. Die Angaben gehen aus der am Dienstag veröffentlichten Sterbetafel 2023/2025 hervor. Diese ist eine Momentaufnahme der Sterblichkeitsverhältnisse der gesamten Bevölkerung im Berechnungszeitraum 2023 bis 2025.