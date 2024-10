Nürnberg (epd). Die Mitglieder der Diakonie Bayern haben am Donnerstag in Nürnberg den Diakonischen Rat, das höchste Gremium der Diakonie in Bayern, neu gewählt. Unter dem Vorsitz von Fritz Graßmann, Vorstand des Diakonischen Werkes Augsburg, gestaltet er in den kommenden sechs Jahren die diakonische Arbeit in Bayern mit ihren rund 1.260 Mitgliedern und mehr als 100.000 Mitarbeitenden maßgeblich mit, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie vom Freitag.

Zu den Aufgaben des Diakonischen Rats gehören neben der Besetzung und Entlastung des Landes-Vorstands unter anderem die Verabschiedung von Richtlinien für die diakonische Arbeit oder die Aufnahme neuer Mitglieder in den Verband. Das 20-köpfige Leitungsgremium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitglieder des Diakonischen Werks sowie der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und aus zwei berufenen Mitgliedern zusammen. Letztere werden der Mitteilung zufolge im Dezember berufen.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung fand die konstituierende Sitzung des Diakonischen Rats für die Amtsperiode 2024 bis 2030 statt. Neben Fritz Graßmann als neuem Vorsitzenden wurde Matthias Heidler, Geschäftsführer in der Augustinum Gruppe, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Pfarrer Jochen Keßler-Rosa, der das Gremium in den letzten sechs Jahren leitete, trat aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl an und wurde auf der Mitgliederversammlung in den Ruhestand verabschiedet.