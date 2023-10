Straubing (epd). "Fluchtpunkt Erde" nennt sich ein musikalisches Hörspiel, das am 28. Oktober in Straubing Premiere feiert. Es nehme die Fluchtgeschichte eines zwölfjährigen Jungen in den Blick, seine Erlebnisse, Ängste, sein Verlorensein und sich Wiederfinden in Begegnungen mit einer Schulklasse, teilte das Straubinger Bündnis "Wir sind bunt" als Träger am Mittwoch mit. Gefördert werde das Hörspiel vom Bundesprogramm "Demokratie leben!".

Geschrieben hat das Stück der evangelische Ruhestandpfarrer Hasso von Winning, die Liedkompositionen entstammen der Feder des Jugendamtsleiters Markus Wimmer, der auch singt. Gymnasiallehrer Hans Irler habe die schlagfertigen Conter-Texte mit Schülern des Johannes-Turmair-Gymnasiums einstudiert, und der professionelle Sprecher Michael Pervan lese die in Ich-Form gefasste Geschichte des zwölfjährigen Adil, der mit seinem Vater nach Deutschland flieht.

Was Adil in "Fluchtpunkt Erde" erlebt, geschehe schon seit Menschengedenken, sagte Autor Hasso von Winning: "Krieg, Hunger und Perspektivlosigkeit treiben Menschen in die Flucht." Nicht immer sei die Zukunft besser als die Vergangenheit. "Hoffnungen und Enttäuschungen gehen mit auf den Fluchtweg. Armut und ein besseres Leben sind hier wie dort nahe beieinander."

Das Hörbuch gehe der Frage nach, wo die Flucht einen Punkt macht, wo das Ich sein dürfe und sich in einem Anderem, dem Du, wiederfinde. In schlagfertigen Zwischentexten würden auch historische Fluchterfahrungen von Deutschen thematisiert, als diese selbst auf der Flucht waren, als Auswanderer oder Vertriebene, sagte der Autor. Das musikalische Hörbuch wird am 28. Oktober um 19.30 Uhr im AnStattTheater im Alten Schlachthof in Straubing aufgeführt.