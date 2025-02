Interview Deutschrock

Wolfgang Niedecken und BAP sind immer noch auf "Zeitreise"

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten

Die frühen 1980er-Jahre waren die Zeit der Friedensbewegung, der Atomkraftgegner und einer neuen Musikausrichtung in Deutschland. Mittendrin: Wolfgang Niedecken und seine Kölschrock-Band BAP. Im Zuge der "Zeitreise"-Tournee steuert die Band auch in bayerische Gefilde erneut die Gelegenheit, in diese Ära einzutauchen. Im Gespräch erzählt der 73-Jährige, wie es dazu kam.