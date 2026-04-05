Augsburg (epd). Für Menschen zwischen 20 und 45 Jahren, die ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben, bietet das St. Vinzenz Hospiz in Augsburg einen neuen Gesprächskreis an. Der Verlust eines geliebten Menschen hebe das Leben aus den Angeln und stelle viele Zukunftspläne plötzlich infrage, teilte das Hospiz am Samstag mit.

In der fachlich begleiteten Gruppe könnten die Trauernden über ihre Gefühle und Herausforderungen sprechen und sich "mit anderen in ähnlichen Lebenssituationen verbinden". Der erste Termin für den Gesprächskreis ist der 15. April. Eine telefonische Anmeldung ist nötig.