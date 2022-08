Nürnberg (epd). Unter dem Motto "Schön, dass es dich gibt" findet die Hospiz- und Palliativwoche in Nürnberg zum siebten Mal statt. Vom 8. bis 15. Oktober wolle man das Thema Wertschätzung gegenüber Betroffenen und ihren Angehörigen in den Vordergrund stellen, teilte das Hospiz-Team Nürnberg mit. Dazu können Veranstaltungen besucht werden, die von der Patientenverfügung über wertschätzende Sprache in der Hospizarbeit, bis hin zu Palliativbegleitung in der Obdachlosenhilfe reichen. Auch im sensiblen Bereich der Kinder- und Jugendhospizarbeit soll es Angebote geben.

Die Auftaktveranstaltung findet den Angaben zufolge am 8. Oktober von 11 bis 13 Uhr im Café Tante Noris beim Hauptmarkt statt. Der zentrale Standort soll dazu beitragen, das Thema Tod und Trauer mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen, hieß es. Damit ein leichterer Zugang zu diesem Thema gelingt, setzen die Veranstalter auf kulturelle Programmpunkte wie Konzerte, Lesungen, einen Kinotag oder eine Trauerwanderung. Den Verein Hospiz-Team Nürnberg gibt es seit 30 Jahren.