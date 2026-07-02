München (epd). Rund 70 Prozent des deutschen Sozialbudgets fließen in Renten- und Gesundheitsausgaben. Der Sozialstaat wachse somit vor allem strukturell durch den demografischen Wandel, teilte das Münchner ifo-Institut am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Diese Entwicklung gehe "vor allem zu Lasten der jungen Generation", sagte ifo-Forscherin Lilly Fischer, die mit ihrem Team die Entwicklung des Sozialbudgets in Deutschland von 1992 bis 2024 untersucht hat.

Insgesamt sei dieses Budget seit 1992 preisbereinigt um knapp 60 Prozent gestiegen. Über 80 Prozent dieses Anstiegs der Sozialausgaben wiederum hänge "mit den Funktionen Alter und Krankheit" zusammen, hieß es weiter. Förder- und Fürsorgesysteme wie Arbeitslosenunterstützung, Familienleistungen, Wohngeld oder Hilfen für Menschen mit Behinderung machten heute etwa 20 Prozent des Gesamtbudgets aus.

Sozialausgaben stiegen um 130 Prozent seit 1992

Innerhalb der Förder- und Fürsorgesysteme stiegen die Ausgaben für Kinder und Jugendliche laut ifo-Institut am stärksten, um mehr als 140 Prozent. Dennoch trugen sie lediglich rund 17 Prozent zum Zuwachs des gesamten Sozialbudgets bei.

Die Studie stützt sich den Angaben zufolge auf Daten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das Sozialbudget umfasst dabei neben steuerfinanzierten Transfers und Versorgungsleistungen der Sozialversicherungen auch betriebliche und private Leistungen wie Betriebsrenten oder Riester-Renten.