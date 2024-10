Tutzing, München (epd). Der Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg, Benjamin Idriz, hält am kommenden Sonntag (3. November) eine Kanzelrede in der evangelischen Erlöserkirche in München-Schwabing. Er werde zum Thema "Wie wollen wir zusammenleben? Eine muslimische Perspektive" sprechen, teilte die Evangelische Akademie Tutzing als Veranstalterin am Montag mit. Idriz ist seit 1995 als Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg tätig. 2009 gründete er das Münchner Forum für Islam e.V., dessen Vorsitzender er auch ist. Idriz setzt sich für Demokratie, Vielfalt und interreligiösen Dialog ein. Die Kanzelrede beginnt um 11.30 Uhr. Im Anschluss findet ein Gespräch mit dem Publikum statt.

Die Kanzelreden in der Erlöserkirche gibt es seit 1997, sie finden zweimal im Jahr statt. Engagierte Persönlichkeiten sprechen dabei über Themen, für die sie einstehen und Verantwortung übernehmen. Die Kanzelrede sei eine Sprachform, die zwischen Predigt und Vortrag angesiedelt sei und nicht im Gottesdienst, aber im Kirchenraum stattfinde, hieß es in der Mitteilung. Bisherige Rednerinnen und Redner waren unter anderem Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, der Spielleiter der Passionsspiele Oberammergau, Christian Stückl und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch.