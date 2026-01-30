Schweinfurt (epd). Künstliche Intelligenz nutzen in Bayern 29 Prozent der Unternehmen. Im Jahr 2024 seien es erst 23 Prozent und im Jahr davor 13 Prozent gewesen, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag in Schweinfurt mit. Im Jahr 2025 nutzten 29 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Personen eine KI-Technologie. Dazu zählen etwa Text-Mining - die Analyse großer Textmengen - und Computer Vision, also Bildanalyse. Auch Spracherkennung, die gesprochene Sprache in Text umwandelt, und maschinelles Lernen, bei dem Computer trainiert werden, gehören dazu. Bayern liegt damit über dem bundesweiten Durchschnitt, wonach 26 Prozent der Unternehmen KI einsetzen.

Laut Statistikamt nutzte 2025 ein Viertel der bayerischen Unternehmen IT-Systeme oder -lösungen, um ihren Energieverbrauch zu senken. 16 Prozent der Unternehmen nutzten diese für einen effizienteren Materialeinsatz.

92 Prozent der Unternehmen haben eine Website

92 Prozent der bayerischen Unternehmen haben eine Website. Davon stellen 27 Prozent dort Bestell-, Reservierungs- oder Buchungssysteme bereit, 64 Prozent schreiben dort offene Stellen und/oder Online-Bewerbungen aus.

95 Prozent der bayerischen Unternehmen sind über eine ortsfeste Internetverbindung, etwa mittels Kabel oder Glasfaser, online, 68 Prozent davon steht eine schnelle Internetverbindung von mindestens 100 Mbit/s zur Verfügung. Rund zwei Drittel nutzen Social Media. Kostenpflichtige Cloud-Services verwenden 54 Prozent. Ein Fünftel der bayerischen Unternehmen verkaufte im Jahr 2024 Waren oder Dienstleistungen online.