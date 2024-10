Jahrestag in München

"Gegen unsere schiere Existenz": Der Gedenkakt zum Hamas-Angriff auf Israel

Am 7. Oktober 2023 richtete die Hamas ein Blutbad in Israel an. Bei einem Gedenkakt in München wurde am Jahrestag an die Opfer erinnert. Die bayerische Politik sprach ihre Solidarität mit Israel aus und verurteilte den zunehmenden Antisemitismus.

Lesezeit: 3 Minuten

