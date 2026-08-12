Hersbruck (epd). Das Projekt "Inklusive Streuobstwiese" des Fachbereichs Autismus der Rummelsberger Diakonie in Hersbruck hat einen der beiden Inklusionspreise des Bezirks Mittelfranken erhalten. Mit der Streuobstwiese habe der Fachbereich im Jahr 2022 "einen vorurteilsfreien Begegnungsort geschaffen, an dem sich Menschen mit und ohne Behinderung frei bewegen können und Themen wie Umweltschutz, Naturbegegnung oder nachhaltiger Lebensstil vermittelt werden können", teilte der Bezirk am Mittwoch mit.

Das Projekt stelle niederschwellige Formate zur Verfügung, bei denen es in erster Linie um das soziale Miteinander und den gemeinsamen Einsatz für eine lebenswerte Zukunft gehe. Im Jahr 2025 kamen zwölf Schulklassen der Grund- und Mittelschule sowie der Nürnberger Muschelkinderschule und drei Kindergartengruppen zur Streuobstwiese. Außerdem fanden 30 inklusive Veranstaltungen für die Öffentlichkeit statt, wie Yoga, Gemüsesuppe kochen, Schmetterlinge beobachten oder Malen mit Naturfarben.

Barrieren abbauen

Durch die Expertise der Mitarbeitenden vor Ort können Menschen der Mitteilung zufolge dort abgeholt werden, wo sie stehen. Einfache Sprache, klar strukturierte Angebote und die Anwendung von unterstützter Kommunikation helfen, Barrieren abzubauen. Gepflegt werde die Streuobstwiese von Klienten der Förderstätte für Menschen mit Autismus.

Im Rahmen einer Feierstunde auf der "Inklusiven Streuobstwiese" überreichte Bezirkstagspräsident Peter Daniel Forster die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung. Neben den Rummelsberger Diensten für Menschen mit Behinderung erhält den Inklusionspreis 2026 zudem die Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg für ihr Projekt "Kulturtouren für alle", bei dem eine Person mit und eine Person ohne Behinderung gemeinsam Stadtführungen leiten.

Der Bezirk Mittelfranken verleiht den Inklusionspreis jährlich. Er solle Anregung und Motivation sein, sich aktiv am Prozess der Veränderung und der Gleichberechtigung für Menschen zu beteiligen, hieß es.