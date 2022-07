München (epd). Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat das Ehrenamt als "kostbar und unbezahlbar" bezeichnet. "Denn das Ehrenamt und der uneigennützige Dienst am Nächsten sind der Kitt unserer Gesellschaft und unverzichtbarer Grundstein unserer Demokratie", sagte Herrmann am Freitag laut Mitteilung beim Ehrenamtssymposium der Versicherungskammer Stiftung. Die 2011 gegründete Stiftung fördert und unterstützt Ehrenamtsprojekte.

Herrmann ist auch Schirmherr des Ehrenamtspreises der Stiftung, der am Freitag an drei Preisträger verliehen wurde: die Rettungshundestaffel Kaiserslautern e.V.; die Initiative Lacrima der Johanniter-Unfall-Hilfe in München, die Kindern und Jugendlichen beim Verlust eines Familienmitglieds Trauerbegleitung anbietet, und die Bahnhofsmission Schweinfurt. Die Preisträger wurden per online-Publikumsvoting ermittelt.

Bewerben konnten sich Projekte, Vereine und Initiativen, die seit mindestens zehn Jahren bestehen und als gemeinnützige Organisationen in der Stadt oder auf dem Land aktiv sind.