Buchtipp

Buchtipp: Richtig streiten – Streit als Chance begreifen

Am Streit führt kein Weg vorbei, weder im Politischen noch im Privaten. Dafür sind unsere Wünsche, Ängste und Sehnsüchte zu stark. Oft können wir diejenigen Dinge am wenigsten mit sachlich-rationaler Argumentation fassen, die uns am meisten am Herzen liegen. Deshalb ist es umso wichtiger, das richtige Streiten zu lernen. Jörg Phil Friedrich eröffnet in seinem Buch ungewöhnliche neue Perspektiven für einen fruchtbaren Streit.

Lesezeit: 2 Minuten

