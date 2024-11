Nürnberg (epd). Die Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa mit Sitz in Nürnberg hat am Donnerstag ihr 30. Jubiläum mit einem Symposium gefeiert. Die rumänischen orthodoxen Christen würden mit Abstand die größte Gruppe der orthodoxen Christen in Deutschland stellen, teilte das deutsch-rumänische Institut für Theologie, Wissenschaft, Kultur und Dialog "Ex fide lux" mit. Seit 2006 sei sie vom Freistaat Bayern als Körperschaft des Öffentlichen Rechts anerkannt.

In einem Grußwort bei dem Symposium anlässlich des Jubiläums sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann laut einer Mitteilung des Ministeriums, die Rumänische Orthodoxe Metropolie sei "ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft" und eine "vitale und dynamische Gemeinschaft". Besonders seit 1990 hätten sich Christinnen und Christen aus Rumänien gut in Bayern eingelebt, so der Minister. Herrmann würdigte das christliche Zeugnis der Mitglieder, das durch Nächstenliebe gekennzeichnet sei. "Sie leben Ihren Glauben durch Ihre Taten", sagte er.

Auch "Ex fide lux" betont in einer Mitteilung, dass die Rumänische Orthodoxe Metropolie, ihre Pfarrgemeinden und Gläubigen "als Beispiel besonders gelungener Integration" gelten. Sie und ihr Metropolit Serafim seien "hochgeschätzte" Gesprächspartner im ökumenischen Dialog vor Ort und international".