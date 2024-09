München (epd). 34 couragierte Bürgerinnen und Bürger aus Bayern werden am Mittwoch für Verdienste um die Innere Sicherheit ausgezeichnet. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wird ihnen gemeinsam mit Landespolizeipräsident Michael Schwald im Rahmen einer Feierstunde im Innenministerium in München die Courage-Medaillen verleihen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Zugleich werde anlässlich des Jahrestags an die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 erinnert, sowie an Dominik Brunner, der am 12. September 2009 Kinder vor einem gewalttätigen Übergriff in der S-Bahn beschützen wollte und dabei selbst zu Tode geprügelt wurde.

Bürgerinnen und Bürger, die sich durch mutiges und beherztes Einschreiten in besonderer Weise um die Innere Sicherheit in Bayern verdient gemacht haben, werden seit 1994 mit der "Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit", kurz "Courage-Medaille" ausgezeichnet, hieß es weiter. Die 34 Menschen, die in diesem Jahr geehrt werden, kommen aus 15 verschiedenen bayerischen Städten und halfen Opfern etwa von Belästigungen oder Angriffen, konnten Vergewaltigungen verhindern, schlugen Täter in die Flucht oder halfen bei deren Festnahme und leisteten den Opfern Erste Hilfe.